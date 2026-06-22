Transferowy zwrot w Arsenalu? Kulisy zaczynają wychodzić na jaw

Arsenal może stanąć przed jedną z najbardziej zaskakujących decyzji transferowych ostatnich lat. Wokół przyszłości kapitana Martina Odegaarda narasta coraz więcej spekulacji.

fot. Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Niejasna przyszłość Martina Odegaarda w Arsenalu

Arsenal znów znalazł się w centrum transferowych spekulacji. Tym razem dotyczących swojej największej gwiazdy i kapitana zespołu. Jak poinformował Sami Mokbel z BBC Sport, londyński klub może rozważyć sprzedaż Martina Odegaarda podczas najbliższego letniego okna transferowego, jeśli na stole pojawi się odpowiednia oferta.

Dziennikarz w podcaście Latte Firm zaznaczył, że sytuacja nie jest jeszcze przesądzona, ale temat zaczyna krążyć w piłkarskich kuluarach. – Obecnie krążą plotki, że Arsenal mógłby sprzedać Odegaarda za odpowiednią kwotę – miał przekazywać Mokbel.

Norweski pomocnik pozostaje jedną z kluczowych postaci projektu Mikela Artety. Jego kontrakt z Kanonierami obowiązuje aż do końca czerwca 2028 roku, co daje Arsenalowi bardzo mocną pozycję negocjacyjną. Klub nie musi działać pod presją czasu, ale sama obecność takich wieści wywołuje poruszenie wśród kibiców.

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Odegaard dołączył do Arsenalu w 2021 roku i szybko stał się liderem drużyny, a następnie jej kapitanem. Do tej pory rozegrał 234 spotkania, zdobył 42 bramki i zanotował 46 asyst, będąc jednym z najważniejszych elementów ofensywy londyńskiego zespołu.

W poprzednim sezonie 27-latek wystąpił w 36 meczach, w których strzelił jednego gola i dołożył osiem asyst. Rynkowa wartość piłkarza wynosi obecnie około mniej więcej 65 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej rozpoznawalnych pomocników Premier League.

Na ten moment nie ma oficjalnych decyzji ze strony Arsenalu. Niemniej sama możliwość sprzedaży kapitana otwiera dyskusję o potencjalnej przebudowie zespołu i kierunku, w jakim podąży projekt Artety w kolejnych sezonach.