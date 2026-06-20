Sandro Tonali blisko zmiany klubu. Pomocnik rozpoczął rozmowy

21:19, 20. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic / David Ornstein

Sandro Tonali latem opuści szeregi Newcastle United. David Ornstein z "The Athletic" donosi, że włoski pomocnik prowadzi rozmowy z Tottenhamem Hotspur.

Sandro Tonali
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Szykuje się głośny transfer w Premier League. Sandro Tonali rozmawia z Tottenhamem

Tottenham Hotspur rozpoczął działania w sprawie transferu Sandro Tonaliego z Newcastle United. Jak informuje David Ornstein z serwisu „The Athletic”, londyński klub nawiązał już rozmowy zarówno z przedstawicielami zawodnika, jak i samym Newcastle, w celu sprawdzenia warunków przeprowadzki Włocha.

Według doniesień, do gry o 26-letniego włoskiego pomocnika włączył się również Manchester City. W minionym sezonie Tonali rozegrał we wszystkich rozgrywkach 53 mecze, zdobył trzy bramki i dołożył siedem asyst. Umowa Włocha na St. James’ Park wygasa w czerwcu 2028 roku.

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Kontakt Tottenhamu z Newcastle United ma jednak wskazywać na konkretne zamiary londyńskiego klubu, który miałby być gotowy do podjęcia realnych negocjacji w sprawie transferu. Tonali jest kluczowym zawodnikiem środka pola Srok i jego odejście byłoby znaczącym ruchem na rynku.

Włoski pomocnik dołączył do Newcastle z Milanu w 2023 roku za blisko 61 ml euro i stał się ważnym elementem zespołu. Jego umiejętność kontroli tempa gry, agresja w odbiorze oraz doświadczenie z Serie A sprawiają, że pozostaje on jednym z najbardziej cenionych pomocników w Premier League. Według portalu Transfermarkt.de, wycena Tonaliego wynosi 80 mln euro.

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