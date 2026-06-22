Mourinho dał zielone światło! Real Madryt rusza po wzmocnienie

18:35, 22. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  AS

Real Madryt zaproponował Jose Mourinho pozyskanie nowego napastnika. Portugalski szkoleniowiec dał zgodę. Królewscy zatem rozpoczęli poszukiwania snajpera - przekazuje "AS".

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt pozyska napastnika. Jose Mourinho jest na „tak”

Real Madryt niezwykle pracowicie spędza letnie okienko transferowe. Królewscy dokonały już kilku wielkich wzmocnień. Do zespołu trafił m.in. Bernardo Silva. Teraz Los Blancos myślą o kolejnych ruchach kadrowych. Z informacji przekazanych przez „AS” dowiadujemy się, że klub zaproponował Jose Mourinho pozyskanie nowego napastnika. The Special One długo się nie zastanawiał i dał zgodę na taki ruch.

Na Estadio Santiago Bernabeu nie trafi jednak gwiazda, która walczyłaby o skład z Kylianem Mbappe. Real Madryt poszukuje napastnika, który nie byłby pierwszoplanową postacią. Bardziej chodzi o zadaniowca, jakim był niegdyś Joselu. Na ten moment nie wiemy, w jakim kierunku podążą Królewscy. Wiemy tylko, że na rynku znajduje się kilka ciekawych opcji.

BONUS 333 PLN za poprawny typ na gola Argentyny z Austrią! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Madryt tym samym praktycznie skreślił Gonzalo Garcię. Dotychczas Hiszpan był zmiennikiem Kyliana Mbappe, ale taka rola mu nie odpowiada. Napastnik poszukuje sobie już nowego zespołu i znajduje się na celowniku Juventusu. Los Blancos chcieliby mieć w swoich szeregach snajpera o innym profilu, a także zdecydowanie większym doświadczeniu.

Jose Mourinho ma bardzo dużo do powiedzenia w kwestii transferów. Florentino Perez ufa Portugalczykowi i ma zamiar spełnić jego prośby. Czas pokaże, kogo jeszcze pozyska Real Madryt tego lata.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości