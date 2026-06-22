ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt pozyska napastnika. Jose Mourinho jest na „tak”

Real Madryt niezwykle pracowicie spędza letnie okienko transferowe. Królewscy dokonały już kilku wielkich wzmocnień. Do zespołu trafił m.in. Bernardo Silva. Teraz Los Blancos myślą o kolejnych ruchach kadrowych. Z informacji przekazanych przez „AS” dowiadujemy się, że klub zaproponował Jose Mourinho pozyskanie nowego napastnika. The Special One długo się nie zastanawiał i dał zgodę na taki ruch.

Na Estadio Santiago Bernabeu nie trafi jednak gwiazda, która walczyłaby o skład z Kylianem Mbappe. Real Madryt poszukuje napastnika, który nie byłby pierwszoplanową postacią. Bardziej chodzi o zadaniowca, jakim był niegdyś Joselu. Na ten moment nie wiemy, w jakim kierunku podążą Królewscy. Wiemy tylko, że na rynku znajduje się kilka ciekawych opcji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Madryt tym samym praktycznie skreślił Gonzalo Garcię. Dotychczas Hiszpan był zmiennikiem Kyliana Mbappe, ale taka rola mu nie odpowiada. Napastnik poszukuje sobie już nowego zespołu i znajduje się na celowniku Juventusu. Los Blancos chcieliby mieć w swoich szeregach snajpera o innym profilu, a także zdecydowanie większym doświadczeniu.

Jose Mourinho ma bardzo dużo do powiedzenia w kwestii transferów. Florentino Perez ufa Portugalczykowi i ma zamiar spełnić jego prośby. Czas pokaże, kogo jeszcze pozyska Real Madryt tego lata.