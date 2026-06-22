AC Milan jest gotowy spełnić prośbę Rubena Amorima. Rossoneri chcą sprowadzić Pedro Goncalvesa, który jest wymarzonym wzmocnieniem trenera. Na stole Sportingu Lizbona wkrótce pojawi się oferta wynosząca 35 milionów euro - donosi Ekrem Konur.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Pedro Goncalves w AC Milanie?! To wymarzone wzmocnienie Rubena Amorima

AC Milan zatrudnił Rubena Amorima i dał wolną rękę trenerowi w transferach. Mediolańczycy są gotowi spełnić prośby szkoleniowca. Jak się okazuje, Portugalczyk chciałby nawiązać współpracę ze swoim rodakiem – Pedro Goncalvesem. Ekrem Konur poinformował, że Rossoneri właśnie ruszają po skrzydłowego i na stole Sportingu Lizbona wkrótce pojawi się oficjalna oferta transferowa.

Wspomniane źródło zdradza nawet szczegóły propozycji AC Milanu. Oferta ma wynosić 35 milionów euro. Z uwagi na kontrakt Pedro Goncalvesa ze Sportingiem Lizbona, który obowiązuje do 30 czerwca 2030 toku, to Włosi muszą wyłożyć na stół większe pieniądze. Taka kwota jednak może sprawić, że portugalski klub zgodzi się na odejście swojego kluczowego zawodnika.

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Warto zaznaczyć, że Ruben Amorim bardzo dobrze zna Pedro Goncalvesa. Szkoleniowiec miał okazję prowadzić skrzydłowego w Sportingu Lizbona. Nowy trener AC Milanu lubi sprowadzać swoich byłych podopiecznych. Tak samo może być z Manuelem Ugarte. Zawodnik Manchesteru United także znajduje się na radarze Rossonerich.

Pedro Goncalves w poprzednim sezonie rozegrał 41 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. Portugalski skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 15 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.