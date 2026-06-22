Victor Osimhen może być bohaterem głośnego transferu. Gwiazda Galatasaray jest wymarzonym wzmocnieniem Manchesteru United. Nigeryjczyk jest poważnie łączony z przeprowadzką na Old Trafford - donosi "CaughtOffside".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Manchester United chce Victora Osimhena! To ich wymarzony transfer

Victor Osimhen kolejny sezon udowadnia, że jest czołowym napastnikiem na świecie. Galatasaray robi się już za małe dla snajpera i coraz częściej mówi się o jego odejściu. Tymczasem „CaughtOffside” przekazuje, że reprezentant Nigerii może być bohaterem kosmicznego transferu. Zawodnik jest bowiem wymarzonym piłkarzem Manchesteru United.

Angielski klub poważnie patrzy w kierunku Victora Osimhena. Ten ruch jednak będzie bardzo drogi. Galatasaray oczekuje bowiem ofert przekraczających 100 milionów euro. Czerwone Diabły od lat wykazują zainteresowanie Nigeryjczykiem. Dotychczas jednak nie mieli żadnych podejść dążących do transferu, ale wkrótce sytuacje może ulec zmianie i nabrać tempa.

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Manchester United jednak ma świadomość, że pozyskanie Victora Osimhena będzie bardzo trudne. Czerwone Diabły mają także alternatywy. A nimi są Dusan Vlahović, Eli Junior Kroupi oraz Jean-Philippe Mateta. „CaughtOffside” zaznacza jednak, że to Nigeryjczyk jest ich priorytetem. Czas pokaże, czy snajper z Galaty wyląduje na Old Trafford.

W poprzednim sezonie Victor Osimhen rozegrał 33 spotkania w koszulce Galatasaray. Reprezentant Nigerii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 22 trafienia, a także zaliczył osiem asyst.