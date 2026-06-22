Barcelona musi uważać. Atletico dołącza do wyścigu o transfer

16:35, 22. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  AS

FC Barcelona znów może zostać uprzedzona przez Atletico Madryt. Los Colchoneros włączyli się do walki o Jorge Salinasa i już rozpoczęli rozmowy z Racingiem Santander w sprawie transferu - informuje "AS".

Diego Simeone oraz Hansi Flick
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone oraz Hansi Flick

Jorge Salinas dla Atletico Madryt?! FC Barcelona może zostać uprzedzona

FC Barcelona rozgląda się za lewym obrońcą, który zastąpiłby Alejandro Balde. Ostatnio dowiedzieliśmy, że wybór Dumy Katalonii padł na Jorge Salinasa. Wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby obrońca Racingu Santander trafił na Camp Nou. Pojawiły się jednak problemy. Serwis „AS” informuje, że do walki o młodego defensora włączyło się również Atletico Madryt.

Wspomniane źródło zaznacza, że stołeczny klub ruszył już po Jorge Salinasa. Los Colchoneros skontaktowali się już z Racingiem Santander w sprawie transferu młodego defensora. Tym samym zespół Diego Simeone wyprzedził FC Barcelonę, ponieważ Duma Katalonii dotychczas wyrażała jedynie zainteresowanie hiszpańskim obrońcą.

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Jorge Salinas nieprzypadkowo znajduje się na celowniku gigantów La Ligi. Młody lewy obrońca jest uznawany za przyszłość Hiszpanii na tej pozycji. 19-latek, mimo młodego wieku, wyróżnia się na boisku ogromną dojrzałością. Czas pokaże, który zespół finalnie wygra wyścig po utalentowanego defensora.

W poprzednim sezonie Jorge Salinas rozegrał 34 spotkania na zapleczu La Ligi. Obrońca Racingu Santander nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale udało się mu zaliczyć aż siedem asyst.

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