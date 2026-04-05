Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Barcelona nie sprzeda Olmo

Dani Olmo to wychowanek Dumy Katalonii. Jednak swój premierowy występ w pierwszej drużynie zaliczył dopiero w sezonie 2024/25 – Barcelona w sierpniu 2024 roku sprowadziła go z RB Lipsk. Blaugrana zapłaciła za niego 55 milionów euro, a reprezentant Hiszpanii podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2030 roku.

Okazuje się, że półtora roku po transferze ofensywny pomocnik otrzymał szansę na zmianę miejsca pracy. Usługami Olmo zainteresował się Brendan Rodgers, który prowadzi Al-Qadisiyah, jedną z czołowych ekipy w Arabii Saudyjskiej. Alfredo Martínez zdradza szczegóły tej propozycji.

Barcelona miała zainkasować 60 milionów euro za transfer definitywny w styczniu tego roku. Z kolei 27-latkowi zaproponowano czteroletnią umowę, na mocy której co sezon zarabiałby 9,5 miliona euro netto. Klub i piłkarz zgodnie odrzucili zakusy ekipy z Saudi Pro League. Olmo nie ma zamiaru odchodzić z Camp Nou i chce kontynuować karierę w miejscu, w którym rozpoczął swoją przygodę z futbolem.