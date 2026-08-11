Myles Lewis-Skelly zaoferowany gigantom. To będzie głośny transfer

Myles Lewis-Skelly został zaoferowany Manchesterowi United i Chelsea - informuje Ben Jacobs. 19-latek może tego lata opuścić Arsenal.

DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Myles Lewis-Skelly

Myles Lewis-Skelly może zmienić klub. Został zaoferowany gigantom

Arsenal rozważa rozstanie z Mylesem Lewisem-Skellym w letnim oknie transferowym. Jak poinformował Ben Jacobs, 19-letni lewy obrońca został zaoferowany Manchesterowi United oraz Chelsea. Nie jest tajemnicą, iż Czerwone Diabły poszukują następcy Luke’a Shawa. Doświadczony Anglik wchodzi w ostatni rok obowiązywania kontraktu na Old Trafford.

Nie jest to pierwsze zainteresowanie Lewisem-Skellym ze strony gigantów Premier League, ale obecnie sytuacja wokół zawodnika nabrała tempa. Dużą rolę w tej sytuacji odegrał głośny transfer Bruno Guimaraesa z Newcastle United. Brazylijczyk dołączył do Kanonierów za około 87 milionów euro.

Myles-Skelly jest wychowankiem Arsenalu. Łącznie w barwach londyńskiego klubu rozegrał 75 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował sześć asyst. Warto wspomnieć, że latem ubiegłego roku Anglik zapracował na nowy kontrakt. Obecna umowa wygasa z końcem kampanii 2029/2030. Fachowy serwis Transfermarkt.de szacuje wartość Anglika na poziomie 45 mln euro.

Myles Lewis-Skelly has been offered to Manchester United and Chelsea.



Not a new link with either club, but fresh contact with both following the arrival of Bruno Guimaraes, as @BobbyVincentFL and @TomCantonMedia called.



Arsenal rewarded Lewis-Skelly with a new deal last… pic.twitter.com/JoQCbFuFEm — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 11, 2026

Młodzieżowy reprezentant kraju wyróżnia się wszechstronnością i dużą swobodą w operowaniu piłką. 19-latek może występować zarówno na lewej stronie defensywy, jak i w środku pola. Jego atutami są technika oraz odwaga w podejmowaniu decyzji, co sprawia, że potrafi pomóc zespołowi również pod bramką rywala.