Pedro Neto ma następną opcję. To byłby niespodziewany kierunek

23:22, 14. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  O Jogo

Pedro Neto wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Jak podaje gazeta O Jogo, chrapkę na jego pozyskanie ma między innymi Tottenham Hotspur.

Pedro Neto
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SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Pedro Neto

Tottenham Hotspur zainteresowany Pedro Neto

Pedro Neto może opuścić Chelsea w letnim okienku transferowym. Portugalski zawodnik podobno jest otwarty na nowe wyzwanie, a londyński klub byłby gotowy sprzedać swojego piłkarza za satysfakcjonującą kwotę. W ostatnich tygodniach 26-letni skrzydłowy był łączony z przeprowadzką do Liverpoolu, Manchesteru City czy Arsenalu.

Wszystko wskazuje na to, iż tego lata może dojść do transferu z jego udziałem, tym bardziej że zainteresowanie reprezentantem Portugalii stale rośnie. Jak podaje gazeta „O Jogo”, do walki o sprowadzenie Neto dołączył również Tottenham Hotspur.

Koguty zamierzają rzucić wyzwanie wyżej wspomnianym gigantom, oferując piłkarzowi bardzo atrakcyjne warunki finansowe. Czas pokaże, czy prawy napastnik ostatecznie opuści Chelsea i ewentualnie który z wymienionych klubów wybierze. Londyńczycy mogą liczyć na ogromny zarobek.

Neto przywdziewa koszulkę ekipy The Blues od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się do Chelsea z Wolverhampton Wanderers za 60 milionów euro. Wcześniej występował także w Lazio Rzym oraz Sportingu Braga. W poprzednim sezonie rozegrał 52 spotkania, zdobył 10 bramek i zanotował 10 asyst. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 60-70 milionów euro.

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