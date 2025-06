Szymański na promocji. Fenerbahce obniża cenę za Polaka

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański do wzięcia tylko za 12 milionów

Sebastian Szymański w ostatnich dwóch sezonach to prawdziwa gwiazda ligi tureckiej. Pomocnik reprezentacji Polski przebojem wszedł do ekipy Fenerhbahce Stambuł, gdzie spisywał się na tyle dobrze, że już po pół roku zaczęto mówić o transferze do innego, jeszcze większego klubu. Po czasie jednak jego gra – już w nowym sezonie – zaczęła jednak nieco słabnąć.

W pewnym momencie mówiło się o tym, że zespół Fenerhbahce Stambuł będzie mógł zażądać za reprezentanta Polski nawet 20, 25 milionów euro. Teraz jednak najnowsze informacje mówią o tym, że Turcy zdecydowanie obniżają swoje wymagania. Według informacji przekazanych przez Yagiza Sabuncuoglu na platformie X (dawniej Twitter), klub pozwoli Szymańskiemu odejść już za około 10-12 milionów euro. To połowa wcześniejszych oczekiwań.

Sebastian Szymański w tym sezonie rozegrał dla Fenerhbahce Stambuł w sumie 53 mecze, w których zdobył siedem goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla ekipy znad Bosforu wystąpił w 108 meczach, gdzie zdobył 20 goli oraz zanotował 28 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-letniego Polaka na 17 milionów euro.

