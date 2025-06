Barcelona długo się nie zastanawiała! Ter Stegen otrzymał dwie oferty

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen może trafić do Premier League, ma oferty

Barcelona tego lata może dokonać prawdziwej rewolucji w swoim składzie. Wszystko bowiem wskazuje na to, że wraz z końcem kampanii 2024/25 z zespołem Hansiego Flicka pożegna się kilku ważnych piłkarzy. Pewne są jednak także transfery do klubu, a wśród nich Nico Williams, na którego pozyskanie zgodził się trener Dumy Katalonii. Co zaskakujące dla wielu kibiców, wśród nich jest także Marc Andre ter Stegen, który może trafić do jednego z czołowych klubów Premier League lub wyjechać do Arabii Saudyjskiej.

Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Marc Andre ter Stegen otrzymał właśnie dwie oferty od czołowych klubów Premier League. Wiadomo, że jednym z nich jest Manchester City, który szuka nowego bramkarza, ale nazwa drugiego nie jest pewna. Do tego dochodzi także zainteresowanie ze strony drużyn z Arabii Saudyjskiej, które oferują Niemcowi bardzo lukratywne oferty. Barcelona już jakiś czas temu zdecydowała, że jest gotowa sprzedać bramkarza.

Marc Andre ter Stegen w tym dla Barcelony rozegrał tylko dziewięć spotkań. To przez jego kontuzję, która latem spowodowała, że klub sprowadził Wojciecha Szczęsnego z emerytury. W sumie dla Dumy Katalonii reprezentant Niemiec rozegrał do tej pory 422 mecze. 33-latek ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia bramkarza na 15 milionów euro.

