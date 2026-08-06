Svetlin odchodzi z Korony Kielce. Wybrał znany klub za granicą

Tamar Svetlin odchodzi z Korony Kielce i nie będzie dłużej grał w PKO BP Ekstraklasie. Weszło informuje, że piłkarz wybrał ofertę z Francji. Jego nowym klubem zostanie Saint-Etienne.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tamar Svetlin

Saint-Etienne nowym klubem Tamara Svetlina

Tamar Svetlin w poprzednim sezonie był gwiazdą Korony Kielce, a także wyróżniającym się piłkarzem PKO BP Ekstraklasy. W rozgrywkach ligowych wystąpił w 33 meczach, strzelając jednego gola. Szybko stało się jasne, że Słoweńca czeka duży transfer. W pewnym momencie wydawało się, że po dobrym sezonie przeniesie się do Lecha Poznań. Mistrz Polski negocjował zakup piłkarza.

Ostatecznie tak się jednak nie stało. 25-latek nie zostanie także w Koronie w sezonie 2026/2027. Z informacji portalu Weszło wynika, że lada moment podpisze kontrakt z nowym klubem. Karierę będzie kontynuował na zachodzie na zapleczu ligi z TOP5 lig w Europie.

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Nowym klubem Tamara Svetlina zostanie drugoligowe Saint-Etienne z Ligue 2. Francuzi zapłacą za niego 2,5 mln euro, a kolejne pół miliona to różnego rodzaju bonusy. Na ten moment nie wiadomo, jak długa będzie umowa zawodnika z nową drużyną.

Saint-Etienne to 10-krotny mistrz Francji. Ostatni raz w najwyższej klasie rozgrywkowej grali w kampanii 2024/2025, gdy zajęli 17. miejsce, więc spadli z ligi. W poprzednim sezonie zajęli 3. miejsce, więc mieli prawo powalczyć w barażach. Przegrali jednak dwumecz z Niceą, więc kolejny sezon również spędzą na drugim poziomie rozgrywkowym.