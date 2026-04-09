Spalletti poprosił Juventus o transfer gwiazdy Serie A

Juventusu intensyfikuje działania na rynku transferowym i skupia się na wzmocnieniu środka pola. Według Tuttosport głównym celem został Ederson z Atalanty, którego chce sam Luciano Spalletti.

Spalletti chce transferu Edersona do Juventusu

Luciano Spalletti jasno wskazał Edersona jako priorytet do nowego projektu Juventusu. Trener widzi w Brazylijczyku zawodnika, który może odmienić funkcjonowanie drugiej linii. Jego profil idealnie wpisuje się w oczekiwania szkoleniowca.

Ederson planuje odejście z Atalanty po zakończeniu sezonu. Kontrakt obowiązuje do 2027 roku, ale klub jest gotowy na sprzedaż, bowiem nic nie wskazuje na to, że mógłby zostać przedłużony. Oczekiwana kwota wynosi około 40 milionów euro, choć może wzrosnąć w przypadku większego zainteresowania.

Największym rywalem Juventusu jest Atletico Madryt. Klub z Hiszpanii osiągnął już wstępne porozumienie z otoczeniem piłkarza. To znacząco komplikuje sytuację i stawia włoski klub w trudniejszym położeniu.

Juventusu szuka wzmocnienia na poziomie Manuela Locatellego i Khephrena Thurama. Po rezygnacji z transferu Sandro Tonaliego klub musi znaleźć alternatywę. Ederson stał się najpoważniejszą opcją na rynku. Brazylijczyk ma doświadczenie i regularnie gra na wysokim poziomie. Od 2022 roku rozegrał 173 mecze i zdobył 15 bramek. Na swoim koncie ma także triumf w Lidze Europy.

Plan Juventusu zakłada wzmocnienia nie tylko w pomocy. Klub analizuje również sytuację w ataku w kontekście przyszłości Dusana Vlahovicia. Spalletti oczekuje składu gotowego do walki o mistrzostwo i konkretne ruchy mają to umożliwić.

