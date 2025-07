Sommer na liście życzeń krajowego giganta. Może opuścić Inter

Yann Sommer znalazł się w kręgu zainteresowań Galatasaray. Szwajcar to jedna z kilku opcji do zastąpienia Fernando Muslery - informuje Fabrizio Romano. Inter Mediolan, póki co nie otrzymał zapytania ws. bramkarza.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Galatasaray rozważa transfer Yanna Sommera

Inter Mediolan przechodzi trudny okres, ponieważ po zakończeniu minionego sezonu musieli zmienić trenera. Na dodatek początek przygody Cristiana Chivu pozostawia wiele do życzenia, ponieważ Nerazzurri odpadli z Klubowych Mistrzostw Świata na etapie 1/8 finału. Co więcej, wiele wskazuje na to, że w szatni doszło do rozłamu, a drużyna podzieliła się na dwa obozy.

Jakby tego było mało, w mediach pojawia się coraz więcej informacji na temat potencjalnych odejść. Hakan Calhanoglu łączony jest z Galatasaray, a zainteresowanie Denzelem Dumfriesem wyraziła FC Barcelona. Ponadto pojawiły się także pogłoski, że klub może zmienić Yann Sommer, czyli podstawowy bramkarz w ostatnich dwóch sezonach.

Fabrizio Romano przekazał, że Sommer znalazł się na liście życzeń Galatasaray. Turecki zespół szuka nowego bramkarza, ponieważ niedawno wygasł kontrakt Fernando Muslery. Szwajcar to jednak tylko jedna z kilku opcji, a Inter wciąż nie otrzymał żadnego zapytania bądź oferty ze Stambułu.

Sommer trafił do Interu latem 2023 roku w miejsce Andre Onany. Borussia M’Gladbach otrzymała za niego ok. 7 milionów euro. Doświadczony golkiper świetnie odnalazł się w Mediolanie, notując fantastyczny pierwszy sezon. Łącznie zachował 47 czystych kont w 96 meczach w barwach Il Biscione.