Barcelona zainteresowała się gwiazdą Interu. Jest do wzięcia za grosze

FC Barcelona w ostatnich miesiącach wykazywała zainteresowanie piłkarzem Interu Mediolan. Pod uważną obserwacją znalazł się Denzel Dumfries. Do połowy lipca obrońca jest do wzięcia za 25 mln euro - informuje Fabrizio Romano.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Denzel Dumfries na radarze FC Barcelony

FC Barcelona przez ostatnie miesiące obserwowała nie tylko zawodników ofensywnych oraz bramkarzy. Deco szukał również odpowiedniego kandydata, który będzie w stanie rywalizować o miejsce w pierwszym składzie z Julesem Kounde. Na pozycji prawego obrońcy brakuje głębi składu, a Francuz do momentu kontuzji w końcówce sezonu był najczęściej grającym piłkarzem.

Przez długi czas Duma Katalonii obserwowała obrońcę z hiszpańskiego podwórka, bowiem w kręgu ich zainteresowań był Andrei Ratiu. Reprezentant Rumunii ma za sobą świetny sezon w Rayo Vallecano. Okazuje się jednak, że w klubie zwrócili uwagę także na innego gracza. W ostatnim czasie Barcelona wyraziła zainteresowanie finalistą Ligi Mistrzów – Denzelem Dumfriesem.

Fabrizio Romano przekazał, że na ten moment do Interu Mediolan nie wpłynęła żadna oficjalna oferta. Co więcej, Barcelona nie nawiązała z Il Biscione nawet kontaktu. Niewykluczone, że w najbliższych dniach sytuacja może ulec zmianie. Warto zaznaczyć, że Holender ma w kontrakcie zapisaną klauzulę odstępnego. Do połowy lipca można go pozyskać za jedyne 25 milionów euro. Co więcej, ostatnio prawy wahadłowy zmienił agenta. Teraz reprezentuje go znany na całym świecie Jorge Mendes.

Denzel Dumfries trafił do Interu Mediolan latem 2021 roku z PSV Eindhoven za ok. 14 milionów euro. Łącznie w koszulce Nerazzurrich rozegrał 179 spotkań, w których zdobył 22 bramki i zaliczył 26 asyst. Jego umowa z klubem wygasa w połowie 2028 roku.