Śląsk Wrocław bierze byłego piłkarza Arsenalu. Simundza dokona oceny

Śląsk Wrocław przez najbliższe dni sprawdzi byłego piłkarza Arsenalu. Jak podaje Piotr Potępa, testy w klubie rozpoczął Michał Rosiak. Ante Simundza oceni, czy warto podpisać z nim kontrakt.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Michał Rosiak na testach w Śląsku Wrocław

Śląsk Wrocław, póki co nie zachwyca w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Po 7. kolejkach podopieczni Ante Simundzy mają na swoim koncie zaledwie 11 punktów, co przekłada się na 5. miejsce w tabeli. Wojskowi odnieśli tylko trzy zwycięstwa, a pozostałe spotkania kończyły się dwukrotnie remisem i dwa razy porażką. W ostatni weekend przegrali wysoko z Wisłą Kraków (0:5).

Okazuje się, że kadra pierwszego zespołu nie została jeszcze zamknięta. Choć okno transferowe zbliża się do końca, to wciąż istnieje szansa, że do drużyny trafi jeszcze jeden piłkarz. Z informacji, które udostępnił Piotr Potępa, wynika, że może być to były gracz Arsenalu.

W poniedziałek testy w Śląsku Wrocław rozpoczął Michał Rosiak. Reprezentant Polski do lat 19 od lipca jest wolnym zawodnikiem. Poprzednio był związany z Kanonierami, lecz zespół z Premier League nie przedłużył z nim kontraktu. Przez najbliższe dni defensywny pomocnik będzie obserwowany przez Ante Simundze i jego sztab.

Nie oznacza to jednak, że kontrakt na pewno zostanie podpisany. Do transferu dojdzie pod warunkiem, że 19-latek dobrze wypadnie w trakcie treningów oraz dojdzie do porozumienia ze Śląskiem ws. warunków umowy.

Rosiak nie zadebiutował w seniorskim zespole Arsenalu, ale zdarzało się, że był w kadrze meczowej. Na ławce rezerwowych usiadł m.in. w meczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. W poprzednim sezonie rozegrał 17 spotkań, w których zdobył 6 goli na poziomie Premier League 2. Do tego ma na swoim koncie występy w młodzieżowej Lidze Mistrzów.