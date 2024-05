Śląsk nie próżnuje na rynku transferowym. Kolejne wzmocnienie bardzo blisko

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Loska

Tomasz Loska będzie kolejnym wzmocnieniem Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław nie próżnuje na rynku transferowym i zbroi się przed rozpoczęciem nowego sezonu. Wrocławianie najwyraźniej nie zamierzają spoczywać na laurach po bardzo udanej poprzedniej kampanii, w której zdobyli wicemistrzostwo Polski, a pierwszej Jagiellonii ustąpili jedynie gorszym bilansem meczów bezpośrednich. Zespół Jacka Magiera potrzebuje teraz szerszego i konkurencyjnego składu, by dodatkowo walczyć w eliminacjach do europejskich pucharów.

Śląsk Wrocław jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Zespół z Dolnego Śląska już wcześnie przyklepał transfery Simeona Petrowa i Łukasza Gerstensteina. W czwartek oficjalnie poinformował o przybyciu do klubu Serafina Szoty. Ale to nie koniec, bowiem jak informuje Tomasz Włodarczyk w serwisie “Meczyki” do klubu ma również dołączyć Tomasz Loska.

Loska na szerokie wody wypłynął w Górniku Zabrze, gdzie jednak znakomite występy przeplatał też tymi słabszymi. Ostatni sezon spędził na pierwszoligowych boiskach w Bruk-Bet Termalice Nieciecza. W Śląsku najprawdopodobniej będzie pełnił rolę rezerwowego, ponieważ obecnie wydaje się, że nie podważalnym numerem jeden w zespole Jacka Magiery jest Rafał Leszczyński.

Ponadto, Włodarczyk dodaje, że dyrektor sportowy Śląska David Balda dopiął już nawet piąty transfer, ale nie zdradza szczegółów.

