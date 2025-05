Simeone chce gwiazdę Barcelony. Atletico może złożyć ofertę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Araujo może trafić do Atletico

Atletico Madryt chce wzmocnić obronę przed rozpoczęciem następnego sezonu. W związku z tym Diego Simeone zwrócił uwagę na zawodników Barcelony.

Pierwszym z nich jest Clement Lenglet. Francuz jest obecnie wypożyczony do Los Colchoneros. Prezentował się na tyle dobrze, że Atletico rozważa wykupienie go za 10 milionów euro. Barcelona jest chętna go sprzedać, ponieważ 29-letni defensor nie znajduje się w planach Hansa-Dietera Flicka, a jego odejście odciążyłoby budżet płacowy.

Jednak według doniesień „El Nacional” Atletico pyta także o Ronalda Araujo, którego Blaugrana również jest gotowa sprzedać. 26-latek obecnie nie ma najlepszego okresu. Urugwajczyk był bliski odejścia do Juventusu podczas zimowego okienka transferowego, ale ostatecznie przedłużył kontrakt z klubem.

Jednak forma defensora nie była równa, a po błędach w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan część kibiców zaczęła kwestionować jego rolę w drużynie.

Mimo to Simeone dostrzega w nim potencjał. Argentyński szkoleniowiec ceni sobie szybkość, siłę i przywództwo Urugwajczyka. Araujo rozegrał w tym sezonie 24 spotkania, w których strzelił dwie bramki oraz zanotował dwie asysty.

