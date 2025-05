Barcelona otrzymała gigantyczną ofertę. 120 mln euro za gwiazdę

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Oferta 120 mln euro za Daniego Olmo

Dani Olmo od pewnego czasu znajduje się radarze m.in. Manchesteru City. Choć hiszpański pomocnik nie chce odchodzić z Barcelony, kataloński klub miał otrzymać niespodziewaną ofertę z Arabii Saudyjskiej w wysokości 120 milionów euro. Władze Blaugrany analizują już możliwe opcje.

Mimo że 27-latek zmagał się podczas sezonu z wieloma urazami to gdy grał, prezentował się z bardzo dobrej strony. W związku z tym wzbudził zainteresowanie na rynku transferowym, choć do zespołu Hansiego Flicka dołączył przed rozpoczęciem sezonu. Kontrakt byłego zawodnika RB Lipsk z Barceloną obowiązuje do 2030 roku.

Dani Olmo jest doceniany przez sztab szkoleniowy za swoje umiejętności techniczne, ale przyznają, że w ważnych spotkaniach nie zawsze prezentował odpowiedni poziom.

Joan Laporta i Deco nie zamierzają podejmować pochopnej decyzji, jednak możliwość zarobienia ponad 100 milionów euro na zawodniku, który nie jest niekwestionowanym podstawowym graczem zespołu Hansiego Flicka jest kuszącą propozycją.

Pozyskane środki finansowe mogłyby zostać przeznaczone na inne wzmocnienia. Decyzja ta nie będzie jednak łatwa. Sam zawodnik miał już otrzymać informację o zainteresowaniu i nie wyklucza podjęcia negocjacji.

