Manchester United zdecydował. Obrońca opuści Old Trafford

IMAGO / 2023 Eurasia Sport Images / justpictures.ch Na zdjęciu: Sergio Reguilon

Lada moment może dobiec końca przygoda Sergio Reguilona w Manchesterze United

“Czerwone Diabły” są gotowe skrócić wypożyczenie Hiszpana

27-latek ponownie trafi do Tottenhamu, gdzie ma również może nie mieć szansy na występy

Sergio Reguilon odejdzie z Manchesteru United

Pod koniec letniego okienka transferowego Manchester United zdecydował się wypożyczyć Sergio Reguilona. Była to transakcja awaryjna, bowiem w tamtym czasie Erik ten Hag nie miał w drużynie nominalnych lewych obrońców. Hiszpan do tej pory nie podbił Old Trafford, przez co lada moment może ponownie wylądować w Tottenhamie Hotspur.

Jak poinformował brytyjski dziennikarz David Ornstein, Manchester United zdecydował ws. przyszłości Sergio Reguilona. “Czerwone Diabły” chcą skrócić wypożyczenie Hiszpana. Ma to związek z faktem, że Luke Shaw powoli wraca do formy, a powrót do zdrowia Tyrella Malacii zbliża się wielkimi krokami. 27-latek tym samym wróci do Tottenhamu, gdzie prawdopodobnie również nie będzie mógł liczyć na regularne występy.

Sergio Reguilon w obecnie trwającej kampanii rozegrał 12 spotkań pod okiem Erika ten Haga.

