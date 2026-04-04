Roma rusza po byłego zawodnika Realu. Zająłby miejsce Dybali

13:19, 4. kwietnia 2026 14:54, 4. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Sergio Arribas robi furorę na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy. Jak donosi Ekrem Konur, fenomenalna forma 24-letniego pomocnika nie umknęła uwadze Romy.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini - trener Romy

Sergio Arribas na celowniku Romy

AS Roma musi powoli rozglądać się za następcą Paulo Dybali. Umowa 32-letniego Argentyńczyka z rzymskim klubem obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2026 roku i wiele wskazuje na to, że nie zostanie przedłużona. Włodarze ze Stadio Olimpico rozpoczęli więc poszukiwania zawodnika, który w przyszłości będzie w stanie wejść w buty lidera formacji ofensywnej oraz zapewnić drużynie Giallorossich odpowiednią kreatywność.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, uwagę Romy przykuł między innymi Sergio Arribas. 24-letni Hiszpan na co dzień występuje w Almerii, z którą walczy o powrót do La Ligi. Ekipa Czerwono-Białych zajmuje teraz 3. miejsce w tabeli.

Ofensywny pomocnik jest jednym z najlepszych piłkarzy na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy, co potwierdzają jego liczby. W obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania, zdobył 20 bramek i zanotował 7 asyst, imponując wysoką skutecznością oraz regularnością.

Arribas, którego sytuację monitoruje również Sporting Lizbona, reprezentuje barwy Almerii od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się tam za 6 milionów euro z Realu Madryt, gdzie rozpoczynał swoją karierę. Mierzący 174 centymetry zawodnik ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2029 roku. Według oszacowań fachowego portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa szacowana jest na 15 milionów euro, a to czyni go atrakcyjną opcją transferową.