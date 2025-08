Salah zdecydował ws. swojej przyszłości. Wtedy odejdzie z Liverpoolu

Mohamed Salah pożegna się z Liverpoolem po zakończeniu sezonu 2025/2026 - sugeruje serwis Football Transfers, Egipcjanin podobno ma zamiar przenieść się do Arabii Saudyjskiej.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah odejdzie z Liverpoolu?

Mohamed Salah trafił do Liverpoolu w 2017 roku i od razu stał się jedną z gwiazd zespołu. Już w debiutanckim sezonie zdobył 44 gole i miał ogromny wpływ na wyniki The Reds. Napastnik poprowadził drużynę do wielu sukcesów, w tym dwa razy po mistrzostwo Anglii i triumfu w Lidze Mistrzów. 33-latek wciąż jest jedną z najważniejszych postaci w zespole.

Pomimo wcześniejszych spekulacji o możliwym odejściu już w 2025 roku, Salah zdecydował się podpisać nowy, dwuletni kontrakt. Jednak jak sugeruje „Football Transfers”, Egipcjanin przekazał władzom klubu, że sezon 2025/2026 będzie jego ostatnim w barwach Liverpoolu.

Piłkarz ma już za sobą rozmowy z klubami z Bliskiego Wschodu. Salah ma być gotowy na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Mimo że wciąż jest w dobrej formie, to wygląda na to, że gwiazdor chce zaakceptować lukratywną ofertę od Saudyjczyków.

Na Anfield nie zamierzają na siłę zatrzymywać skrzydłowego. Dlatego mają trwać już rozmowy na temat jego następcy. Nie jest wykluczone, że Liverpool spróbuje znaleźć nową gwiazdę już podczas zimowego okienka transferowego.

Ostatecznie należy wziąć jednak pod uwagę, że do przyszłego lata pozostało jeszcze sporo czasu i wszystko może się zmienić. Przyszłość pokaże, czy Salah rzeczywiście zdecyduje się na odejście z Premier League.

