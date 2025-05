Liverpool finalnie dał radę zatrzymać Mohameda Salaha na dłużej. Egipcjanin w wywiadzie dla On Sport przyznał natomiast, że na jego decyzje duży wpływ mieli kibice.

Źródło: On Sport

Źródło: On Sport

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah był blisko przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Kibice wpłynęli na decyzję

Liverpool ma za sobą udany sezon 2024/2025, w którym wygrał mistrzostwo Premier League. Jednocześnie władze klubu osiągnęły też mniejszy sukces, którym było zatrzymanie w klubie Mohameda Salaha. Działaczom udało się przedłużyć kontrakt z zawodnikiem do końca czerwca 2027 roku. Sam zawodnik ostatnio udzielił ciekawej wypowiedzi, dając do zrozumienia, że był blisko transferu na Bliski Wschód.

– To była dla mnie dobra okazja i ten ruch by się wydarzył, gdybym nie przedłużył kontraktu z Liverpoolem. Mam doskonałe relacje z kierownictwem mistrzostw Arabii Saudyjskiej, dużo rozmawialiśmy, negocjacje były poważne – przyznał Salah w rozmowie z On Sport.

Oglądaj skróty meczów Premier League

– Negocjacje z Liverpoolem były długie, znam politykę klubu. Osiągnęliśmy kompromis, który odpowiadał wszystkim. Część presji na klub pochodziła od kibiców – wiedziałem od początku, że chcą, abym został i odegrali w tym rolę – dodał piłkarz w rozmowie ze stacją telewizyjną z Egiptu.

32-letni zawodnik jest dzisiaj wyceniany na 55 milionów euro. W ostatnim sezonie piłkarz wystąpił w 52 spotkaniach, notując w nich 34 trafienia i 23 kluczowe podania. Na placu gry spędził ponad 4500 minut. Liverpool zaczął czas urlopów. Tymczasem pierwszy sparing rozegra 26 lipca, mierząc się z AC Milan.

Zobacz także: Liverpool kontra Newcastle. Zapowiada się letni hit na rynku transferowym