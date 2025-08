Liverpool chce pozyskać gwiazdę ligowego rywala. Na celowniku znalazł się stoper

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Obrońca Brentford obserwowany przez Liverpool

Liverpool chce poprawić grę w obronie przed nadchodzącym sezonem i rozważa transfer jednego z wyróżniających się stoperów Premier League. Na liście życzeń znalazł się Nathan Collins. Irlandczyk bardzo dobrze spisał się w poprzednich rozgrywkach. Średnio notował 3,1 wygranych pojedynków powietrznych i 5,8 wybić piłki na mecz.

The Reds nie złożyli jeszcze oferty, ale monitorują sytuację 24-latka od kilku tygodni. Brentford nie chce jednak stracić kolejnego ważnego piłkarza jak Christiana Norgaarda lub Bryana Mbeumo albo też trenera jak Thomasa Franka. Również Yoane Wissa może opuścić zespół. Pszczoły nie chcą doprowadzić więc do kolejnego osłabienia drużyny.

Liverpool myśli o przyszłości. Wciąż nie wiadomo co dalej z Ibrahimą Konate, któremu pozostał tylko rok kontraktu i jest łączony z Realem Madryt. Collins to zawodnik, który świetnie odnajduje się w angielskiej elicie, więc mógłby od razu wskoczyć do pierwszego składu ekipy Arne Slota. Jednak potencjalne negocjacje nie będą łatwe.

Kapitan reprezentacji Irlandii jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 28 milionów euro. Kontrakt młodego defensora z klubem obowiązuje aż do 2029 roku.

