Rudiger lada moment wyjaśni swoją przyszłość w Realu Madryt

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Rudiger w Realu na jeszcze jeden sezon

Real Madryt zamierza przebudować latem defensywę, ale swoje miejsce w składzie utrzyma Antonio Rudiger. Klub miał zdecydować o chęci kontynuowania współpracy z doświadczonym stoperem, a rozmowy w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu trwają od tygodni. „El Mundo” informuje, że do porozumienia pozostało już niewiele. Niemiec w ostatnich miesiącach potwierdził, że dalej może grać na najwyższym światowym poziomie. On sam również nie planuje zmieniać zespołu.

Debata w sprawie przyszłości Rudigera trwała dość długo. Real myślał nad zakończeniem współpracy, ale 33-latek obronił się świetną dyspozycją. Na początku sezonu pauzował z powodu kontuzji uda, a do gry wrócił pod koniec listopada – od tego czasu nie oddał miejsca w wyjściowej jedenastce. Nie grał tylko wtedy, gdy był niedyspozycyjny.

Real planuje zatrzymać go na jeszcze jeden sezon. Następca Rudigera zostanie wytypowany dopiero w połowie 2027 roku, kiedy to Niemiec wyniesie się z Santiago Bernabeu.

🚨 BREAKING: Antonio Rudiger is VERY CLOSE to RENEWING his contract with Real Madrid! @elmundoes pic.twitter.com/natm7zrSGc — Madrid Zone (@theMadridZone) April 4, 2026

Rudiger cieszył się zainteresowaniem z wielu kierunków – była mowa o transferze do Arabii Saudyjskiej czy Turcji, ale również Włoch. 82-krotny reprezentant Niemiec będzie natomiast walczył z Realem o kolejne trofea. Nie podzieli więc losów Davida Alaby, dla którego najbliższe dwa miesiące będą ostatnimi w szeregach hiszpańskiego giganta.