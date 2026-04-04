Rudiger lada moment wyjaśni swoją przyszłość w Realu Madryt

17:15, 4. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  El Mundo

Antonio Rudiger ma pozostać na Santiago Bernabeu na kolejny sezon. Real Madryt jest zainteresowany dalszą współpracą. Wkrótce strony powinny zakończyć rozmowy kontraktowe - informuje "El Mundo".

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Rudiger w Realu na jeszcze jeden sezon

Real Madryt zamierza przebudować latem defensywę, ale swoje miejsce w składzie utrzyma Antonio Rudiger. Klub miał zdecydować o chęci kontynuowania współpracy z doświadczonym stoperem, a rozmowy w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu trwają od tygodni. „El Mundo” informuje, że do porozumienia pozostało już niewiele. Niemiec w ostatnich miesiącach potwierdził, że dalej może grać na najwyższym światowym poziomie. On sam również nie planuje zmieniać zespołu.

Debata w sprawie przyszłości Rudigera trwała dość długo. Real myślał nad zakończeniem współpracy, ale 33-latek obronił się świetną dyspozycją. Na początku sezonu pauzował z powodu kontuzji uda, a do gry wrócił pod koniec listopada – od tego czasu nie oddał miejsca w wyjściowej jedenastce. Nie grał tylko wtedy, gdy był niedyspozycyjny.

Real planuje zatrzymać go na jeszcze jeden sezon. Następca Rudigera zostanie wytypowany dopiero w połowie 2027 roku, kiedy to Niemiec wyniesie się z Santiago Bernabeu.

Rudiger cieszył się zainteresowaniem z wielu kierunków – była mowa o transferze do Arabii Saudyjskiej czy Turcji, ale również Włoch. 82-krotny reprezentant Niemiec będzie natomiast walczył z Realem o kolejne trofea. Nie podzieli więc losów Davida Alaby, dla którego najbliższe dwa miesiące będą ostatnimi w szeregach hiszpańskiego giganta.

