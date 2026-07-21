Rośnie kolejka po gwiazdę Barcelony. Dołącza angielski gigant

12:01, 21. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Loic Tanzi

Barcelona odnotowuje coraz większe zainteresowanie Ferranem Torresem. Napastnik reprezentacji Hiszpanii trafił na radary Liverpoolu - potwierdza Loic Tanzi. Jego przyszłość na Camp Nou stoi pod znakiem zapytania.

Ferran Torres
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fot. DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Torres ma coraz więcej opcji. Gdzie trafi gwiazda Barcelony?

Ferran Torres nie jest pewny przyszłości na Camp Nou. Wydawało się, że po odejściu Roberta Lewandowskiego będzie znaczył w drużynie więcej, natomiast Barcelona jeszcze do niedawna była skłonna go sprzedać. W ostatnim czasie nastąpiła jednak zmiana planów – teraz gigant utrzymuje, że chce związać się z nim nowym kontraktem. Obecny wygasa już w przyszłym roku, co generuje duże zainteresowanie na rynku transferowym.

Najpoważniejszym kandydatem do pozyskania Torresa jest na dzisiaj Paris Saint-Germain. Luis Enrique chce go w swojej drużynie, a zawodnik miał nawet dać zielone światło. Problem w tym, że o porozumienie między klubami będzie ciężko – paryżanie liczyli na dość promocyjną kwotę z tytułu wygasającej za rok umowy, natomiast Barcelona oczekuje za napastnika nawet 50 milionów euro .

W niedzielę Torres został prawdziwym bohaterem narodowym. To po jego bramce reprezentacja Hiszpanii ograła Argentynę w finale i zdobyła mistrzostwo świata. Z tego powodu wyciągnięcie go z Katalonii tego lata może graniczyć z cudem.

Do grona zainteresowanych dołączają kolejne ekipy. PSG musi stanąć do walki nie tylko z Barceloną, ale również z Liverpoolem. The Reds przyglądają się jego sytuacji i nie wykluczają, że ruszą po hiszpańskiego snajpera, jeśli nadarzy się taka okazja.

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