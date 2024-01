IMAGO / Graham Hunt Na zdjęciu: Joao Palhinha

Joao Palhinha to wyróżniający się zawodnik Fulham

28-latkowi od dawna przygląda się Bayern Monachium

Sam piłkarz podobno marzy o transferze do… Barcelony

Joao Palhinha spełni swoje marzenie?

Joao Palhinha w ostatnich miesiącach był głównie łączony z przenosinami do Bayernu Monachium. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom katalońskiego dziennika “SPORT”, to sam piłkarz marzy o przeprowadzce do innego klubu.

24-krotny reprezentant Portugalii podobno chciałby przywdziać koszulkę Barcelony. Taki transfer jest jednak mało prawdopodobny, ponieważ Fulham oczekuje za swoją gwiazdę aż 60 milionów euro, a Barca ma problemy finansowe.

28-latek przynajmniej na razie musi więc obejść się smakiem. Urodzony w Lizbonie wychowanek Sportingu w 21 meczach obecnej kampanii strzelił 2 bramki i zaliczył 1 asystę.