Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Hugo Ekitike

Oficjalnie: Hugo Ekitike wykupiony przez Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformował, że zdecydował się na skorzystanie z opcji wykupu Hugo Ekitike. 21-letni napastnik do tej pory występował w drużynie Orłów na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain. Niemiecki klub za czasowe nabycie usług snajpera zapłacił 3,5 miliona euro, a definitywny transfer będzie kosztował dodatkowe 16,5 miliona euro.

Młodzieżowy reprezentant Francji nie spełnił oczekiwań na Parc des Princes, gdzie panuje ogromna konkurencja. Wychowanek Stade Reims na razie nie błyszczy w Bundeslidze – rozegrał łącznie 10 meczów, strzelił 1 gola i zaliczył 1 asystę, jednak sztab szkoleniowy Eintrachtu podobno jest zachwycony jego postawą na sesjach treningowych. Włodarze Orłów są przekonani, że obiecujący snajper w przyszłości będzie stanowił o sile ekipy z Frankfurtu.

Hugo Ekitike uchodzi za jednego z najlepszych napastników młodego pokolenia we Francji. Co ciekawe, niezwykle perspektywiczny zawodnik na Deutsche Bank Park zajął miejsce Randala Kolo Muaniego, który powędrował do… PSG. Obaj piłkarze zamienili się zatem miejscami. Umowa Ekitike z Eintrachtem będzie obowiązywała do 30 czerwca 2029 roku. Formalnie wejdzie w życie 1 lipca.