Barcelona chce wyciągnąć gwiazdę z Kataru. Możliwy zaskakujący ruch

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Marco Verrati

Barcelona wzmocni środek pola byłym zawodnikiem PSG?

FC Barcelona rozpoczęła planowanie letniego okienka transferowego. To stało się możliwe dzięki potwierdzeniu nazwiska trenera, który poprowadzi klub w kolejnym sezonie. Będzie nim Xavi. Hiszpan zmienił zdanie i postanowił przedłużyć współpracę z Blaugraną o kolejny rok. Obecny szkoleniowiec FCB otrzymał zapewnienie dotyczące wzmocnienia kadry.

Duma Katalonii chce zwiększyć rywalizację w środku pola i dodać nieco doświadczenia. W związku z tym zamierza sięgnąć po zawodnika, którego przez długi czas miała na swoim radarze. Diario Sport twierdzi, że Barca jest zainteresowana sprowadzeniem Marco Verrattiego. Włoch we wrześniu opuścił PSG i przeniósł się do Kataru. Al-Arabi SC zapłaciło za niego 45 milionów euro.

31-latek w tym sezonie rozegrał 16 meczów i zanotował sidemen asyst. Wydaje się, że reprezentant Italii nie będzie miał nic przeciwko powrotowi do Europy, jednak trudno spodziewać się, by jego obecny klub wyraził na to zgodę. Verratti to niekwestionowana gwiazda drużyny i całej ligi. Ponadto wiele zależy od tego, ile należałoby zapłacić za Włocha. Portal Transfermarkt wycenia go na 25 mln.