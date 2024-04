Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco naciska na sprzedaż Araujo, rozmawiał o tym z Xavim

FC Barcelona, choć wydawało się, że będzie zmuszona do znalezienia nowego szkoleniowca, to przyszły sezon ponownie spędzi pod rządami Xaviego. Hiszpan kilka dni temu poinformował oficjalnie o zmianie swojej decyzji, a co za tym idzie o pozostaniu w Dumie Katalonii. Jednak z najnowszych informacji wynika, że legenda Blaugrany w nowej kampanii straci jednego z liderów linii obrony. Według jednego z hiszpańskich dziennikarzy z klubem w letnim oknie transferowym pożegna się Ronald Araujo.

Decyzję o sprzedaży Urugwajczyka miał podjąć dyrektor sportowy Katalończyków. Deco odbył nawet rozmowę z Xavim, w której poinformował szkoleniowca o zamiarze rozstania się z 25-letnim środkowym obrońcą. Brazylijczyk w celu zastąpienia jednej z gwiazd wytypował nawet następcę. Miejsce Araujo w linii defensywnej miałby zająć Mario Hermoso z Atletico Madryt. Hiszpan po zakończeniu sezonu rozstanie się z Los Colchoneros ze względu na wygasający kontrakt, więc będzie dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu.

Ronald Araujo w FC Barcelonie występuje od 2018 roku, gdy trafił do rezerw katalońskiego klubu z rodzimego Boston River za niespełna 5 milionów euro. W pierwszym składzie zadebiutował w sezonie 2020-2021 i od tego momentu wystąpił w barwach Dumy Katalonii w 147 meczach, w których strzelił 8 goli.

25-latek ostatnio został antybohaterem rewanżowego meczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain. Araujo bezmyślnie sfaulował wychodzącego na sytuację sam na sam z bramkarzem zawodnika rywali, za co otrzymał czerwoną kartkę. Ostatecznie grająca w osłabieniu Blaugrana przegrała 1:4 z Francuzami i pożegnała się z grą w europejskich pucharach.