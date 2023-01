PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich

Wielokrotny reprezentant Polski znalazł nowe miejsce pracy. Po rozstaniu z Leeds Mateusz Klich był łączony z przenosinami do Major League Soccer, gdzie miał podpisać kontrakt z D.C. United. Dzisiaj drużyna z Waszyngtonu oficjalnie ogłosiła pozyskanie 32-letniego pomocnika.

Mateusz Klich zmienia miejsce pracy

Reprezentant Polski odszedł z Leeds United i zagra w Stanach Zjednoczonych

Nowym klubem 32-letniego pomocnika będzie D.C. United

Reprezentant Polski zmienia klub w poszukiwaniu regularnej gry

Mateusz Klich zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii Leeds United, jednak po ponad pięciu latach od przybycia postanowił zmienić miejsce pracy. Decyzja reprezentanta Polski była spowodowana chęcią regularnej gry, na którą w tym sezonie w barwach Pawi nie mógł liczyć. Po domowym starciu z West Hamem Klich pożegnał się z kibicami zgromadzonymi na Elland Road, co oznaczało, że transfer jest bliski finalizacji.

Pomocnik będzie kontynuował karierę za oceanem i dołączył do D.C. United. Czarno-czerwoni pozyskali Polaka na zasadzie transferu definitywnego i podpisali z nim kontrakt do 2024 roku, z opcją przedłużenia współpracy o kolejny rok. Na RFK Stadium Matusz Klich będzie miał status “Designated Player”, co oznacza, że jego pensja jest wyższa niż wyznaczony limit “salary cap”.

W D.C. United Mateusz Klich będzie miał okazję pracować pod wodzą Wayne’a Rooneya, legendy angielskiej piłki. W kadrze United znajdują się tacy piłkarze jak Christian Benteke i Ravel Morrison. Ekipa ze stolicy w poprzednim sezonie zakończyła zmagania na 14. miejscu w Eastern Conference i nie zakwalifikowała się do play-offów.

