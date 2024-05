Bayer Leverkusen złożył do Girony zapytanie w sprawie ewentualnego pozyskania Aleixa Garcii - poinformował Fabrizio Romano. 26-letnim pomocnikiem zainteresowana jest również FC Barcelona. Klauzula odstępnego Hiszpana wynosi około 20 milionów euro.

PressFocus Na zdjęciu: Aleix Garcia

Bayer uprzedzi Barcelonę? Aleix Garcia może trafić do Leverkusen

FC Barcelona w najbliższym letnim okienku transferowym chce wprowadzić roszady w środku pola, a jednym z głównych celów Dumy Katalonii jest Aleix Garcia z Girony. Plany Blaugrany może jednak pokrzyżować świeżo upieczony mistrz Niemiec, czyli Bayer Leverkusen. Jak zgodnie podają Fabrizio Romano oraz Ivan Quiros, Aptekarze skontaktowali się z wiceliderem La Ligi w sprawie potencjalnego sprowadzenia 26-latka.

Sprawa nie jest jeszcze zaawansowana, lecz w kolejnych tygodniach może nabrać tempa. Aleix Garcia to kapitan i kluczowy zawodnik Girony, która jest rewelacją obecnego sezonu La Ligi. Drużyna Biało-Czerwonych osiągnęła już historyczny sukces, jakim bez wątpienia jest zapewniony awans do fazy grupowej przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Nie wiadomo jednak, w jakim składzie do tych rozgrywek przystąpi zespół ze stolicy Katalonii.

Poważne zainteresowanie na rynku wzbudza bowiem nie tylko Aleix Garcia, ale także Artem Dovbyk, Savio, Miguel Gutierrez czy Yan Couto. Wracając do Bayeru Leverkusen, to podopieczni Xabiego Alonso już kilka tygodni temu przypieczętowali mistrzostwo Bundesligi. Hiszpański trener powoli więc pracuje nad kadrą na kampanię 2024/2025.