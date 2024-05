Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Transfery. Kluby z Premier League gotowe na ogromy wydatek, napastnik gotowy na zmianę

Viktor Gyokeres w lecie 2023 roku zamienił Coventry City na Sporting jedyne 21 milionów euro. Teraz reprezentant Szwecji jest warty kilka razy więcej. To zasługa jego kapitalnych wyników. 25-latek poprowadził Lwy do mistrzostwa Portugalii, strzelając aż 27 goli w 31 meczach. Do tego dołożył dziewięć asyst. A przed ekipą z Estadio Jose Alvalade jeszcze dwa ligowe spotkania.

Wyczyny wychowanka Brommapojkarny nie przeszły bez echa. Wiele wskazuje na to, że Gyokeres po zaledwie jednym sezonie spędzonym w Lizbonie zmieni klubowe barwy. Sporting solidnie na nim zarobi, ponieważ w kontrakcie ważnym do czerwca 2028 roku zawarto klauzulę wykupu, która wynosi aż 120 milionów euro. Jednak taki wydatek nie odstrasza ekip z Premier League, które są gotowe złożyć ofertę za rozchwytywanego snajpera.

Co o swojej przyszłości mówi sam napastnik. Jego słowa przytoczył Fabrizio Romano:

– Uwielbiam grać dla Sportingu. Zobaczymy, co się wydarzy, ale nie mogę teraz niczego obiecać. Jestem bardzo szczęśliwy w Lizbonie, mam ważny kontrakt, ale rzeczy w piłce nożnej zawsze dzieją się szybko, a my musimy się do tego dostosować.

Arsenalu, Chelsea, Manchester United i Liverpool – te drużyny zabiegają względy Szweda. Czy ten faktycznie po zaledwie roku gry w Portugalii wróci na Wyspy?