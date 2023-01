Oficjalnie: Polak zmienia klub w Serie A

fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Spezia z otwartymi ramionami wita kolejnego reprezentanta Polski. Ekipę ze Stadio Alberto Picco wzmocni Szymon Żurkowski. 25-latek dołączy do drużyny Luki Gottiego na zasadzie transferu definitywnego z Fiorentiny. Pomocnik podpisze kontrakt do czerwca 2026 roku.

Szymon Żurkowski w tym sezonie zaliczył zaledwie cztery spotkania w koszulce drużyny z Florencji. Trener Vincenzo Italiano nie widział dla Polaka miejsca w składzie prowadzonej przez siebie ekipy i jednoznacznie dał mu do zrozumienia, że w poszukiwaniu regularnej gry musi zmienić pracodawcę. Po 25-letniego pomocnika zgłosiła się Spezia, która wykorzystała okazję na wzmocnienie drugiej linii.

Z U R K O W S K I 🔥🦅 pic.twitter.com/H46HkduIkI — Spezia Calcio (@acspezia) January 12, 2023

Siedmiokrotny reprezentant Polski przenosi się do Ligurii na zasadzie transferu definitywnego. Wychowanek Gwarka Zabrze podpisał trzyipółletni kontrakt, co pozwoli mu na występy w koszulce Aquilottich co najmniej do czerwca 2026 roku. Luca Gotti najprawdopodobniej będzie miał pod swoimi skrzydłami przynajmniej czterech Biało-Czerwonych – na Stadio Alberto Picco występują już Bartłomiej Drągowski, Arkadiusz Reca i Jakub Kiwior, dzisiaj Spezia ogłosiła pozyskanie Szymona Żurkowskiego, a do niewykluczone, że do tej grupy dołączy Przemysław Wiśniewski. W przypadku tego ostatniego warto zaznaczyć, iż najprawdopodobniej będzie on zastępcą Kiwiora, łączonego z mocniejszymi klubami.

