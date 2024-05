Carlitos nie jest już piłkarzem kazachskiej Astany. 33-letni napastnik tym samym może wrócić do Polski, ponieważ w ostatnim czasie był łączony z dwoma klubami z Krakowa - Wieczystą oraz Wisłą.

PressFocus Na zdjęciu: Carlitos

Oficjalnie: Carlitos dostępny na rynku. Zaliczy powrót do Polski?

Carlitos nie jest już zawodnikiem kazachskiej Astany, o czym dowiadujemy się z oświadczenia tego klubu. 33-letni Hiszpan poprosił o zwolnienie z umowy, a jego dotychczasowy pracodawca na to przystał. Napastnik do Kazachstanu przeprowadził się na początku marca za 300 tysięcy euro z greckiej Lamii. Niewykluczone, że doświadczony piłkarz wróci do Polski, o czym spekuluje się od kilku tygodni.

“Klub piłkarski „Astana” informuje o rozwiązaniu kontraktu z hiszpańskim napastnikiem Carlitosem z inicjatywy samego zawodnika. Carlitos nie potrafił w pełni przystosować się do specyfiki kazachskiego futbolu, w związku z czym poprosił o odejście. Klub dziękuje zawodnikowi za krótki okres w składzie „Astany” i życzy powodzenia w dalszej karierze” – czytamy w oficjalnym komunikacie kazachskiej ekipy.

Według Mateusza Borka byłego snajpera Legii Warszawa w swoim zespole widziałaby trzecioligowa Wieczysta Kraków, a portal “WP Sportowe Fakty” donosił, że Hiszpanowi przyglądają się drużyny z Ekstraklasy, a także Wisła Kraków, w której 33-letni napastnik występował w sezonie 2017/2018. Skoro Carlitos rozwiązał umowę z Astaną, to będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu (za darmo).