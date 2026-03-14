Real walczy o pozyskanie Schlotterbecka. Borussia zdecydowała ws. przyszłości gwiazdora

Real Madryt wykazuje duże zainteresowanie gwiazdą Borussii Dortmund. Jak podaje AS, władze klubu z Signal Iduna Park odbyły już kluczowe spotkania z Schlotterbeckiem w tej sprawie.

Nico Schlotterbeck zostanie w Borussii? Niemiecki gigant chce przedłużyć z nim kontrakt

Borussia Dortmund nie zamierza oddawać swojego kluczowego defensora bez walki i robi wszystko, aby zatrzymać go w klubie. Nico Schlotterbeck od dawna znajduje się pod obserwacją skautów Realu Madryt, którzy szukają wzmocnień do obrony. Jednak w ostatnich tygodniach niemiecki gigant zorganizował dwa ważne spotkania z przedstawicielami stopera. Rozmowy według „AS” zmierzają w pozytywnym kierunku.

Królewscy liczyli na to, że uda im się wykorzystać fakt, że kontrakt Schlotterbecka obowiązuje do 2027 roku i sprowadzą go za okazyjną kwotę. Jednak jak się okazuje, Borussia zaproponowała mu lukratywne warunki oraz poszła na kompromis w kwestii jego dalszej przyszłości. 26-latek ma na razie zostać na Signal Iduna Park, ale jeśli za jakiś czas wpłynie za niego odpowiednia oferta, dostanie zielone światło na odejście.

Dla klubu ze stolicy Hiszpanii Schlotterbeck wciąż jest interesującą opcją. Natomiast przedłużenie umowy z pewnością skomplikuje plany Florentino Pereza i podniesie wartość zawodnika. Zarząd zespołu z Dortmundu chce w ten sposób się zabezpieczyć.

Zobacz także: Perez chce przeprowadzić rewolucję w Realu! Arbeloa zostanie tylko pod jednym warunkiem