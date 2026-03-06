Na nich Real Madryt wyda pierwsze 100 milionów euro. Dwa transfery

Real Madryt określił, na jakie transfery wyda pierwsze 100 milionów euro w nadchodzące lato. Jak donosi Onda Cero, będzie to Rodri i Nico Schlotterbeck.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri i Schlotterbeck to pierwsze dwa transfery Realu Madryt

Real Madryt ma ambitne plany na letnie okno transferowe. Florentino Perez nie będzie oszczędzał i zaplanował dwa duże transfery za łączną kwotę 100 milionów euro. Dziennikarz serwisu Onda Cero wyjawił, o jakie nazwiska chodzi konkretnie.

Pierwszym z zawodników, który latem ma przeprowadzić się do Hiszpanii, a w tym przypadku wrócić jest Rodri. Środkowy pomocnik Manchesteru City od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań Królewskich. To właśnie on ma wypełnić lukę w środku pola, jaka powstała po odejściach Toniego Kroosa i Luki Modricia. Sport informował, że kwota transferu za mistrza Europy może wynieść 52 mln euro.

Kolejny piłkarz, na którego przeznaczono część z puli 100 milionów euro to Nico Schlotterbeck. Reprezentant Niemiec ma być latem do wzięcia w promocyjnej cenie. Jego kontrakt z Borussią Dortmund wygasa w czerwcu 2027 roku, a sam piłkarz jest otwarty na grę w Realu.

Źródło zasugerowało również, czy poza wspomnianą dwójką Real Madryt pozyska jeszcze innych zawodników. Następne transfery będą zależeć od tego, jacy piłkarze zostaną sprzedani. Mimo sporych zasobów gotówkowych Królewscy chcą zbilansować zyski i straty na rynku transferowym. W przeszłości spekulowano, że odejść może Vinicius Junior lub Rodrygo. Niepewny przyszłości jest też Eduardo Camavinga.