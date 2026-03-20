Real szuka następcy Carvajala. Trzech kandydatów na liście

Real chce wzmocnić obronę. Sprowadzi rywala dla Alexandra-Arnolda

Real Madryt poszukuje nowego prawego obrońcy, który mógłby wzmocnić zespół. Dani Carvajal nie jest już w takiej formie jak w poprzednich latach, a jego kontrakt wygasa pod koniec sezonu. To oznacza, że Trent Alexander-Arnold nie będzie miał rywala i zmiennika, dlatego Królewscy już rozglądają się za różnymi dostępnymi opcjami na rynku transferowym.

Los Blancos przygotowali listę trzech kandydatów do wzmocnienia defensywy. Pierwszym z nich jest Diogo Dalot, którego hiszpański gigant śledzi już od pewnego czasu. Zawodnik Manchesteru United byłby solidną opcją dostępną za około 40 milionów euro.

Kolejnym typem jest inny zawodnik z Premier League, Pedro Porro. Wychowanek Girony obecnie występuje w barwach Tottenhamu i także jest obserwowany przez Real. Ewentualny transfer będzie zależał od wyników Spurs, którzy aktualnie walczą o utrzymanie w angielskiej elicie.

Nieoczywistym wyborem byłby natomiast Kyriani Sabbe. To 21-letni obrońca Club Brugge. Belg według doniesień jest dostępny za około 10 milionów euro i ciekawą opcją na przyszłość. Byłoby to najtańsze rozwiązanie, pozwalające oszczędzić środki na inne wzmocnienia. To na kogo jednak zdecyduje się Real Madryt, powinno wyjaśnić się w letnim okienku transferowym.

