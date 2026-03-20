Real szuka następcy Carvajala. Trzech kandydatów na liście

08:33, 20. marca 2026
Patryk Kucharski

Real Madryt szuka następcy Daniego Carvajala. Jak podaje SPORT, hiszpański gigant wytypował trzech kandydatów, którzy mogą wzmocnić zespół.

Real Madryt poszukuje nowego prawego obrońcy, który mógłby wzmocnić zespół. Dani Carvajal nie jest już w takiej formie jak w poprzednich latach, a jego kontrakt wygasa pod koniec sezonu. To oznacza, że Trent Alexander-Arnold nie będzie miał rywala i zmiennika, dlatego Królewscy już rozglądają się za różnymi dostępnymi opcjami na rynku transferowym.

Los Blancos przygotowali listę trzech kandydatów do wzmocnienia defensywy. Pierwszym z nich jest Diogo Dalot, którego hiszpański gigant śledzi już od pewnego czasu. Zawodnik Manchesteru United byłby solidną opcją dostępną za około 40 milionów euro.

Kolejnym typem jest inny zawodnik z Premier League, Pedro Porro. Wychowanek Girony obecnie występuje w barwach Tottenhamu i także jest obserwowany przez Real. Ewentualny transfer będzie zależał od wyników Spurs, którzy aktualnie walczą o utrzymanie w angielskiej elicie.

Nieoczywistym wyborem byłby natomiast Kyriani Sabbe. To 21-letni obrońca Club Brugge. Belg według doniesień jest dostępny za około 10 milionów euro i ciekawą opcją na przyszłość. Byłoby to najtańsze rozwiązanie, pozwalające oszczędzić środki na inne wzmocnienia. To na kogo jednak zdecyduje się Real Madryt, powinno wyjaśnić się w letnim okienku transferowym.

