Real Madryt wkrótce może przeprowadzić głośny transfer. Celem Królewskich jest Pedro Porro z Tottenhamu Hotspur. Hiszpan miałby rywalizować o skład z Trentem Alexandrem-Arnoldem - informuje "TEAMtalk".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Pedro Porro na radarze Realu Madryt

Real Madryt latem dokonał sporej przebudowy. Jednym z najgłośniejszych ruchów hiszpańskiego zespołu było zatrudnienie Trenta Alexandra-Arnola. Anglik opuścił Liverpool i przeprowadził się na Estadio Santiago Bernabeu na zasadzie wolnego transferu. Do tej pory nie było to udany ruch dla każdej ze stron. Defensor kompletnie nie może odnaleźć się w drużynie prowadzonej przez Xabiego Alonso.

Tymczasem okazuje się, że Trent Alexander-Arnold wkrótce może mieć nowego rywala w walce o skład. Serwis „TEAMtalk” informuje, że Real Madryt bacznie rozglądał się za prawym defensorem i wpadł im w oko odpowiedni kandydat. W kręgu zainteresowań Los Blancos znalazł się Pedro Porro z Tottenhamu Hotspur. Warto zaznaczyć, że Hiszpan w przeszłości był łączony z przeprowadzką na Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madryt ma pomysł na odblokowanie Trenta Alexandra-Arnolda. Transfer Pedro Porro i zacięta rywalizacja ma pomóc reprezentantowi Anglii na powrót do formy z Liverpoolu. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się ta sytuacja i czy hiszpański defensor finalnie trafi pod skrzydła Xabiego Alonso.

Pedro Porro w trwającej kampanii rozegrał 29 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Hiszpanii nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić czterema asystami.