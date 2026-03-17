Real Madryt chce gwiazdę Manchesteru United. Gigant szuka następcy Carvajala

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Diogo Dalot przymierzany do Realu Madryt

Real Madryt wyraził zainteresowanie Diogo Dalotem, który obecnie reprezentuje barwy Manchesteru United. Według doniesień hiszpańskiego serwisu „Defensa Central”, portugalski boczny obrońca mógłby latem trafić na Santiago Bernabeu Stadium jako potencjalny następca Daniego Carvajala.

W hiszpańskim klubie od dłuższego czasu analizują rynek transferowy w poszukiwaniu zawodnika, który w przyszłości mógłby wzmocnić prawą stronę defensywy. Trent Alexander-Arnold został ściągnięty z Liverpoolu, ale poważna kontuzja uda nie pozwoliła Anglikowi ustabilizować formy.

Tymczasem Dalot w ostatnich sezonach wyrósł na jednego z najbardziej solidnych defensorów Czerwonych Diabłów. Jego rozwój był stopniowy, ale konsekwentny. Portugalczyk poprawił grę w defensywie i jednocześnie poprawił się budowaniu akcji ofensywnych zespołu. W obecnej kampanii ponownie prezentuje stabilną formę. Na uwagę zasługują jego groźne dośrodkowania z bocznych sektorów boiska.

Jednym z największych atutów portugalskiego piłkarza jest jego uniwersalność. Choć naturalnie występuje na prawej stronie obrony, wielokrotnie był ustawiany również po lewej stronie, gdy wymagała tego sytuacja kadrowa drużyny. W obecnym sezonie Dalot rozegrał 30 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Do Manchesteru United trafił w 2018 roku z FC Porto za 22 miliony euro. W sezonie 2020/21 był natomiast wypożyczony do Milanu.