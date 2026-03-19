Eduardo Camavinga w letnim okienku może opuścić Real Madryt. Jak się okazuje, wyłonił się faworyt do transferu Francuza. Zawodnik Królewskich jest bliski przeprowadzki do Liverpoolu - informuje "TEAMtalk".

Eduardo Camavinga od 2021 roku reprezentuje barwy Realu Madryt. Hiszpanie zapłacili wówczas za jego przyjście ponad 30 milionów euro. Reprezentant Francji święcił największe sukcesy z zespołem Królewskich, ale wkrótce przygoda zawodnika może się skończyć. Władze z Estadio Santiago Bernabeu poważnie rozważają możliwość rozstania z wychowankiem Stade Rennes.

Od dłuższego czasu w mediach przewija się nazwisko Eduardo Camavingi w kontekście zmiany barw klubowych. Zawodnik Realu Madryt wzbudza ogromne zainteresowanie wśród największych klubów Premier League. Tymczasem serwis „TEAMtalk” wyjawił, że wyłonił się faworyt do pozyskania Francuza. Pomocnik na ten moment jest najbliżej przeprowadzki do Liverpoolu.

Real Madryt w zasadzie czeka aż na ich stole pojawi się oferta transferowa za Eduardo Camavingę. Liverpool będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela. Królewscy bowiem oczekują za swojego gracza aż 70 milionów euro. The Reds jednak nieraz udowodnili, że stać ich na wydanie krocia na wymarzonego piłkarza. A być może takim właśnie jest Francuz.

Eduardo Camavinga w trwającej kampanii rozegrał 33 spotkania w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Trójkolorowych zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.