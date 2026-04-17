Lewandowski przemówił. Barcelona poznała jego stanowisko

07:15, 17. kwietnia 2026 09:42, 17. kwietnia 2026
Jakub Boroń
Robert Lewandowski nie chciał szeroko komentować sprawy swojej przyszłości. Niemniej jednak w rozmowie z TV3 przyznał, że FC Barcelona już poznała jego stanowisko.

fot. Magara Press SL

Spekulacje wokół przyszłości Roberta Lewandowskiego wracają regularnie. Tym razem sam zainteresowany odniósł się do sprawy w rozmowie z TV3, choć zrobił to dość oszczędnie. Najważniejszy przekaz jest jednak jasny. Barcelona wie, jakie jest jego podejście do tematu.

– Mamy jeszcze trochę czasu. Klub wie, co ja myślę. Potrzebuję też trochę czasu, żeby się zastanowić – to jasne dla obu stron – powiedział Lewandowski.

To fragment, który porządkuje sytuację. Nie padła deklaracja o odejściu ani zapewnienie, że wszystko jest już ustalone. Widać jednak, że temat został omówiony wewnątrz klubu, a obie strony mają świadomość, jak wygląda sytuacja.

Polak zaznaczył również, że nie zamierza przywiązywać dużej wagi do medialnych doniesień, które pojawiają się niemal codziennie.

– To, co pojawia się codziennie w prasie, nie jest dla nas ważne – stwierdził napastnik Barcelony.

Z doniesień Fabrizio Romano wynikało, że Lewandowskiemu zaproponowano kontrakt z obniżką pensji. To jednak nie spodobało się Polakowi. Napastnik nie rozumie, dlaczego miałby tracić pensję.

Barcelona zna stanowisko Lewandowskiego, ale decyzji jeszcze nie ma

W dalszej części rozmowy Lewandowski wyraźnie dał do zrozumienia, że dziś priorytetem nie są rozmowy kontraktowe, tylko końcówka sezonu. Barcelona wciąż ma o co grać i właśnie na tym skupia się doświadczony snajper.

– Najważniejsze jest to, że chcę razem zakończyć ten sezon i iść dalej – podkreślił.

Później został jeszcze zapytany wprost o możliwą ofertę przedłużenia kontraktu. W tym przypadku również nie chciał wchodzić w szczegóły i szybko uciął temat.

– Nie chcę rozmawiać o przyszłości. Najważniejszy jest tytuł i gole – odpowiedział Lewandowski.

