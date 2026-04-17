„To nie jest prawda, że Arbeloa został zwolniony i jest poza klubem”

Wokół przyszłości Alvaro Arbeloi w Realu Madryt narosło sporo spekulacji. Nowe wypowiedzi Josepa Pedrerola wskazują jednak, że w klubie nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa nadal czeka na decyzję Realu Madryt

Przyszłość Alvaro Arbeloi pozostaje jednym z najgłośniejszych tematów wokół Realu Madryt. Po słabym sezonie i odpadnięciu z walki o najważniejsze cele zaczęły pojawiać się kolejne spekulacje o zmianie trenera. Josep Pedrerol przekonuje jednak, że sprawa nie jest przesądzona.

Według jego relacji w najbliższych dniach ma dojść do spotkania Arbeloi z Florentino Perezem. To wtedy ma zostać podsumowany sezon, błędy popełnione przez zespół i sposób zarządzania szatnią.

– Wielu mówi, że Arbeloa jest już zwolniony i jest poza klubem, ale to nie jest prawda – powiedział Pedrerol, cytowany przez RealMadryt.pl.

Dziennikarz dodał, że w klubie nie ma przekonania, iż to właśnie Arbeloa odpowiada za obecną sytuację. W jego ocenie Real zdaje sobie sprawę, że trener trafił na trudny moment, a wyniki nie oddały pracy wykonanej przez sztab.

– Klub wie, że szatnia jest po stronie Arbeloi. Szatnia popiera pozostanie Arbeloi, przynajmniej takie jest pierwsze odczucie – stwierdził.

Real Madryt nie szykuje czystki i nie myśli o Kloppie

To ważny głos także w kontekście wcześniejszych medialnych doniesień. W ostatnich dniach pojawiały się nazwiska potencjalnych następców, a wśród nich wymieniano między innymi Juergena Kloppa, Lionela Scaloniego, Didiera Deschampsa czy Jose Mourinho.

Pedrerol jasno zaznaczył jednak, że temat Kloppa w tym momencie nie istnieje.

– Nie ma żadnej mozliwości sprowadzenia Kloppa. Nie ma planu pozyskania Kloppa przez Real Madryt – powiedział.

Z jego słów wynika też, że nie należy mówić o przesądzonej zmianie na ławce. Arbeloa nadal może zostać w klubie, a ostateczna decyzja ma zapaść dopiero po rozmowie z Perezem.

– Arbeloa może więc zostać. W najbliższych dniach dojdzie do spotkania Florentino i Arbeloi, żeby ocenić, co się stało i co zawiodło. Wtedy zapadnie ostateczna decyzja – podsumował Pedrerol.