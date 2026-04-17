„To nie jest prawda, że Arbeloa został zwolniony i jest poza klubem”

08:33, 17. kwietnia 2026
Jakub Boroń Źródło:  El Chiringuito / La Sexta

Wokół przyszłości Alvaro Arbeloi w Realu Madryt narosło sporo spekulacji. Nowe wypowiedzi Josepa Pedrerola wskazują jednak, że w klubie nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa nadal czeka na decyzję Realu Madryt

Przyszłość Alvaro Arbeloi pozostaje jednym z najgłośniejszych tematów wokół Realu Madryt. Po słabym sezonie i odpadnięciu z walki o najważniejsze cele zaczęły pojawiać się kolejne spekulacje o zmianie trenera. Josep Pedrerol przekonuje jednak, że sprawa nie jest przesądzona.

Według jego relacji w najbliższych dniach ma dojść do spotkania Arbeloi z Florentino Perezem. To wtedy ma zostać podsumowany sezon, błędy popełnione przez zespół i sposób zarządzania szatnią.

– Wielu mówi, że Arbeloa jest już zwolniony i jest poza klubem, ale to nie jest prawda – powiedział Pedrerol, cytowany przez RealMadryt.pl.

Dziennikarz dodał, że w klubie nie ma przekonania, iż to właśnie Arbeloa odpowiada za obecną sytuację. W jego ocenie Real zdaje sobie sprawę, że trener trafił na trudny moment, a wyniki nie oddały pracy wykonanej przez sztab.

– Klub wie, że szatnia jest po stronie Arbeloi. Szatnia popiera pozostanie Arbeloi, przynajmniej takie jest pierwsze odczucie – stwierdził.

Real Madryt nie szykuje czystki i nie myśli o Kloppie

To ważny głos także w kontekście wcześniejszych medialnych doniesień. W ostatnich dniach pojawiały się nazwiska potencjalnych następców, a wśród nich wymieniano między innymi Juergena Kloppa, Lionela Scaloniego, Didiera Deschampsa czy Jose Mourinho.

Pedrerol jasno zaznaczył jednak, że temat Kloppa w tym momencie nie istnieje.

– Nie ma żadnej mozliwości sprowadzenia Kloppa. Nie ma planu pozyskania Kloppa przez Real Madryt – powiedział.

Z jego słów wynika też, że nie należy mówić o przesądzonej zmianie na ławce. Arbeloa nadal może zostać w klubie, a ostateczna decyzja ma zapaść dopiero po rozmowie z Perezem.

– Arbeloa może więc zostać. W najbliższych dniach dojdzie do spotkania Florentino i Arbeloi, żeby ocenić, co się stało i co zawiodło. Wtedy zapadnie ostateczna decyzja – podsumował Pedrerol.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości