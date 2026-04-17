Nie Klopp i nie Pochettino. Real rozważa trzech wielkich trenerów

Real Madryt nie notuje udanego sezonu. W związku z tym, jak podaje El Mundo, klub rozważa zmianę szkoleniowca i przygotował listę kandydatów.

Mourinho, Scaloni i Deschamps łączeni z Realem. Co dalej z Arbeloą?

Sytuacja w Realu Madryt staje się coraz bardziej napięta. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów klub jest bliski zakończenia sezonu bez trofeów. W lidze strata do FC Barcelony wynosi 9 punktów, co na tym etapie rozgrywek wydaje się niemal niemożliwe do odrobienia, choć w maju odbędzie się El Clasico, które może jeszcze zmienić losy mistrzostw.

Mimo to działacze Królewskich planują poważne zmiany. Jednym z głównych tematów jest przyszłość Alvaro Arbeloi. Los Blancos biorą pod uwagę zatrzymanie Hiszpana na kolejny rok, ale na razie wydaje się, że nie można wykluczyć żadnego scenariusza.

W mediach wciąż przewijają się takie nazwiska jak np. Jurgen Klopp, Zinedine Zidane czy Mauricio Pochettino. Jednak „El Mundo” donosi, że na krótkiej liście życzeń znajdują się Lionel Scaloni i Didier Deschamps. Obaj wygrali ze swoimi reprezentacjami mistrzostwa świata i potrafią pracować z wielkimi gwiazdami.

Pod uwagę jest brany także Jose Mourinho, ale jego zatrudnienie byłoby sporym zaskoczeniem. Mimo to serwis przekonuje, że klub ponownie rozważa jego zatrudnienie.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości Arbeloi. Real chce, żeby zespół znów był zdolny do walki o największe trofea. Dlatego na razie nie można wykluczyć żadnej opcji.

Zobacz także: Real wybrał gwiazdę na nowy sezon. Zagra z Mbappe i Viniciusem