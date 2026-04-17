Juergen Klopp zapewne już poznał decyzję Realu Madryt

08:27, 17. kwietnia 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń

Juergen Klopp jest regularnie łączony z posadą trenera Realu Madryt. Według Josepa Pedrerola w klubie już zapadła decyzja ws. niemieckiego szkoleniowca.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Juergen Klopp nie znajduje się w planach Realu Madryt

Nazwisko Juergena Kloppa wracało w ostatnich tygodniach przy okazji spekulacji o możliwej zmianie trenera w Realu Madryt. Niemiec był przedstawiany jako jeden z kandydatów do przejęcia zespołu, zwłaszcza że wokół przyszłości obecnego szkoleniowca pojawia się coraz więcej znaków zapytania.

Teraz w tej sprawie padł jednak zdecydowany komunikat. Josep Pedrerol przekazał, że w Realu nie ma planu zatrudnienia byłego trenera Liverpoolu.

– Z tego co mi wiadomo, nie ma żadnej możliwości sprowadzenia Kloppa. Do tych, którzy mówią o Kloppie jako rozwiązaniu: na razie wyrzućcie to sobie z głowy. Nie ma planu pozyskania Kloppa przez Real Madryt. On może nam wszystkim bardzo się podobać i jest świetnym trenerem, ale nie ma go w głowie tych, którzy rządzą w Realu Madryt – powiedział Josep Pedrerol, cytowany przez RealMadryt.pl.

W obliczu tych informacji niemiecki trener zapewne już zdaje sobie sprawę, że ewentualna praca na Bernabeu nie będzie możliwa.

Wcześniejsze doniesienia nie dały konkretu

Wcześniej Mario Cortegana z The Athletic informował, że Real Madryt nie rozmawiał z Kloppem, choć wysoko ocenia jego warsztat. To oznaczało, że Niemiec funkcjonował raczej jako medialny kandydat niż realna opcja na najbliższą przyszłość.

Słowa Pedrerola idą krok dalej. Tym razem nie chodzi już o brak kontaktu, ale o brak samego planu. Jeśli ta wersja się potwierdzi, temat Kloppa w kontekście Realu przynajmniej na teraz trzeba odłożyć.

