AC Milan na łowach w Madrycie. Chce zawodnika Realu

AC Milan bacznie monitoruje sytuację Victora Valdepenasa, który na co dzień gra w Realu Madryt. Włosi mogą zaoferować mu ważniejszą rolę - donosi Matteo Moretto.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Victor Valdepenas przykuł uwagę Milanu

AC Milan nie znajduje się obecnie w najlepszej sytuacji finansowej, dlatego zmienił swoją strategię transferową. Władze włoskiego klubu koncentrują się aktualnie na sprowadzaniu młodych zawodników, których wartość rynkowa nie jest jeszcze przesadnie wygórowana. W ostatnim czasie na San Siro trafili między innymi Koni De Winter, Samuele Ricci, David Odogu, Ardon Jashari oraz Zachary Athekame. Taka polityka ma pozwolić mediolańczykom na budowę bardzo konkurencyjnego składu przy zachowaniu stabilności budżetowej.

Tym razem na celowniku Milanu znalazł się Victor Valdepenas, który na co dzień reprezentuje barwy Realu Madryt – podaje Matteo Moretto. 19-letni Hiszpan nie otrzymuje jednak wielu szans w pierwszym zespole, co chce wykorzystać gigant z Półwyspu Apenińskiego. Wicelider Serie A jest gotowy zaoferować mu ważniejszą rolę.

Młody defensor może występować zarówno jako stoper, jak i lewy obrońca, co zwiększa jego atrakcyjność na rynku transferowym. Włoski klub musi jednak liczyć się ze sporą konkurencją ze strony Arsenalu, Borussii Dortmund oraz Bayeru Leverkusen.

Valdepenas jest wychowankiem Rayo Vallecano, a do akademii Realu Madryt trafił w 2018 roku. Ma już za sobą debiut w seniorskiej drużynie, choć dotychczas rozegrał tylko jedno spotkanie. W obecnym sezonie wystąpił w 20 meczach trzeciej ligi, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę w barwach zespołu rezerw. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii na trzy miliony euro.