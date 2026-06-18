Real Madryt zaoferuje 200 milionów za gwiazdora Bayernu Monachium

15:44, 18. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Jose Felix Diaz, AS

Real Madryt jest gotowy zaoferować nawet 200 milionów euro za sprowadzenie Michaela Olise. Bayern Monachium chce jednak zatrzymać Francuza za wszelką cenę, o czym donosi Jose Felix Diaz z hiszpańskiego "AS-a".

Jose Mourinho
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real naciska na pozyskanie Michaela Olise

Real Madryt tego lata chce przeprowadzić prawdziwą transferową ofensywę. Królewscy po fatalnym minionym sezonie planują się odkuć zarówno w La Lidze, jak i Lidze Mistrzów. Pomóc w tym ma nie tylko nowy trener Jose Mourinho, ale i wiele gwiazd. Tylko do tej pory potwierdzono już sprowadzenie chociażby Ibrahimy Konate czy Bernardo Silvy, a kolejne ruchy są kwestią czasu.

Jednym z nich okazać może się sprowadzenie Michaela Olise. Gwiazdor Bayernu Monachium ma za sobą galaktyczny sezon i błyszczy podczas mundialu. Dlatego też Królewscy naciskają na jego sprowadzenie. Według informacji, które przekazał Jose Felix Diaz z dziennika „AS”, Real Madryt jest gotowy zaoferować nawet 200 milionów euro za Olise. Transakcja nie będzie jednak łatwa, bowiem Die Roten chcą zatrzymać Francuza za wszelką cenę.

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Michael Olise w zakończonym sezonie wystąpił w sumie w 52 meczach, w których zdobył 22 gole oraz zanotował aż 31 asyst. To wręcz kosmiczne liczby, szczególnie jeśli chodzi o liczbę ostatnich podań. Nie może więc dziwić, że o skrzydłowym coraz częściej mówi w kontekście kandydata do Złotej Piłki. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letnitego Francuza na 150 milionów euro. Na jego koncie jest 18 występów w narodowej reprezentacji i siedem trafień.

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