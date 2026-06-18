Real Madryt zaoferuje 200 milionów za gwiazdora Bayernu Monachium

Real Madryt jest gotowy zaoferować nawet 200 milionów euro za sprowadzenie Michaela Olise. Bayern Monachium chce jednak zatrzymać Francuza za wszelką cenę, o czym donosi Jose Felix Diaz z hiszpańskiego "AS-a".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real naciska na pozyskanie Michaela Olise

Real Madryt tego lata chce przeprowadzić prawdziwą transferową ofensywę. Królewscy po fatalnym minionym sezonie planują się odkuć zarówno w La Lidze, jak i Lidze Mistrzów. Pomóc w tym ma nie tylko nowy trener Jose Mourinho, ale i wiele gwiazd. Tylko do tej pory potwierdzono już sprowadzenie chociażby Ibrahimy Konate czy Bernardo Silvy, a kolejne ruchy są kwestią czasu.

Jednym z nich okazać może się sprowadzenie Michaela Olise. Gwiazdor Bayernu Monachium ma za sobą galaktyczny sezon i błyszczy podczas mundialu. Dlatego też Królewscy naciskają na jego sprowadzenie. Według informacji, które przekazał Jose Felix Diaz z dziennika „AS”, Real Madryt jest gotowy zaoferować nawet 200 milionów euro za Olise. Transakcja nie będzie jednak łatwa, bowiem Die Roten chcą zatrzymać Francuza za wszelką cenę.

Michael Olise w zakończonym sezonie wystąpił w sumie w 52 meczach, w których zdobył 22 gole oraz zanotował aż 31 asyst. To wręcz kosmiczne liczby, szczególnie jeśli chodzi o liczbę ostatnich podań. Nie może więc dziwić, że o skrzydłowym coraz częściej mówi w kontekście kandydata do Złotej Piłki. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letnitego Francuza na 150 milionów euro. Na jego koncie jest 18 występów w narodowej reprezentacji i siedem trafień.

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