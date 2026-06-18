FC Barcelona może odetchnąć z ulgą. Ferran Torres nie wybiera się do Paris Saint-Germain. Hiszpański napastnik zamierza podpisać nowy kontrakt z Dumą Katalonii - informuje "Cadena SER".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Ferran Torres odrzuca Paris Saint-Germain. Liczy się tylko FC Barcelona

FC Barcelona od wielu tygodni rozgląda się za nowym napastnikiem, po tym jak z klubem postanowił rozstać się Robert Lewandowski. Wychodzi jednak na to, że Ferran Torres będzie teraz podstawowym snajperem u Hansiego Flicka. Ostatnio Hiszpan jednak był łączony z Paris Saint-Germain. Serwis „Cadena SER” natomiast zdradza, że zawodnik odrzuci propozycję mistrzów Francji i skupi się tylko na Dumie Katalonii.

Wspomniane źródło zdradza, że dla Ferrana Torresa liczy się tylko nowy kontrakt z FC Barceloną. Między stronami od dłuższego czasu toczą się rozmowy w tej sprawie i dokonano nawet postępy. Paris Saint-Germain liczyło, że uda im się pokrzyżować plany Blaugranie, ale tak się nie stanie. Wkrótce hiszpański napastnik powinien oficjalnie złożyć podpis na nowym kontrakcie z drużyną mistrza Hiszpanii.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ferran Torres udowodnił, że może być bramkostrzelnym snajperem. Napastnik FC Barcelony jednak potrzebuje mnóstwo okazji, aby zamieniać je na gole. Często zawodzi u niego skuteczność. Hansi Flick ma natomiast pełne zaufanie do reprezentant Hiszpanii i z pewnością będzie zadowolony, jeśli złoży podpis na nowej umowie.

W minionym sezonie Ferran Torres rozegrał 49 spotkań w koszulce FC Barcelony. Napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 21 trafień, a także zaliczył trzy asysty.