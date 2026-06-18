Rashford chce grać w tym klubie, ale czas działa na jego niekorzyść

Marcus Rashford nadal liczy na powrót do FC Barcelony, ale jego sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. Według Mundo Deportivo angielski napastnik nie zmienił swoich planów, choć zaczyna zdawać sobie sprawę z sytuacji.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona nie skorzystała z opcji wykupu

Marcus Rashford spędził poprzedni sezon w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia i pozostawił po sobie dobre wrażenie. Anglik regularnie pomagał drużynie Hansiego Flicka, notując bramki i asysty, a jednocześnie odbudował swoją pozycję po trudniejszym okresie kariery.

Mimo to Barcelona nie zdecydowała się aktywować klauzuli wykupu wynoszącej 30 milionów euro. Termin na podjęcie decyzji minął kilka dni temu, a klub pozwolił wygasnąć zapisowi zawartemu w umowie. Nie oznacza to jednak definitywnego końca tematu.

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Według Mundo Deportivo Rashford nadal chciałby wrócić do Barcelony. Problem polega na tym, że nie zamierza czekać bez końca. Jeśli na stole pojawi się atrakcyjna oferta z innego klubu, zawodnik może zostać zmuszony do podjęcia decyzji jeszcze przed ruchem ze strony Blaugrany.

Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść piłkarza są jego występy na mistrzostwach świata. W meczu z Chorwacją wszedł na boisko w drugiej połowie i zdobył jedną z bramek w wygranym przez Anglię 4:2 spotkaniu. Dobra forma może sprawić, że zainteresowanie jego usługami będzie rosło wraz z kolejnymi meczami turnieju.

Barcelona ma obecnie inne priorytety transferowe. Do zespołu dołączył już Anthony Gordon, a klub skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu środkowego napastnika. To sprawia, że przyszłość Rashforda pozostaje niepewna.