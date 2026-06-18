FIFA reaguje na kontrowersyjną decyzję Marciniaka ws. faulu Messiego

Brak kary dla Leo Messiego po faulu w meczu z Algierią okazał się dobrą decyzją Szymona Marciniaka. Tak przynajmniej twierdzi FIFA, o czym donosi Rafał Rostkowski na łamach "sport.tvp.pl".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak i Kwiatkowski z poprawną decyzją

Mistrzostwa Świata 2026 już na dobre się rozkręciły i nikt nie ma raczej wątpliwości, że za nami kilka bardzo ciekawych i emocjonujących spotkań. Jednym z nich było także starcie reprezentacji Argentyny z Algierią, które zakończyło się wynikiem 3:0 dla obecnych obrońców tytułu. To właśnie w tym meczu trzema golami popisał się Leo Messi, który jednak był także sprawcą ostrego faulu na jednym z rywali.

To właśnie ta sprawa – obok kontrowersji w meczu Francja – Senegal – okazała się najgorętszą w pierwszej kolejce fazy grupowej mundialu. Jak się jednak okazuje, Szymon Marciniak oraz Tomasz Kwiatkowski, którzy prowadzili to spotkanie odpowiednio jako sędzia główny oraz arbiter VAR, zadziałali dobrze. Według informacji przekazanych przez Rafała Rostkowskiego na łamach „sport.tvp.pl”, FIFA oceniła zachowanie sędziów prawidłowo.

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– Przewodniczący Komisji Sędziowskiej FIFA, ogłosił, że w 31. minucie meczu Argentyna – Algieria Marciniak postąpił prawidłowo podejmując decyzję tylko o rzucie wolnym dla Algierii i nie pokazując Messiemu żadnej kartki. Według FIFA faul Messiego nie był ani czynem z kategorii „agresywne zachowanie”, ani „poważny rażący faul”. Władze uznały, że Messi nie użył „nadmiernej siły i nie naraził przeciwnika na niebezpieczeństwo” – czytamy w artykule byłego sędziego międzynarodowego, Rafała Rostkowskiego, na stronie „TVP Sport”.

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